شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليون دولار لفيلم الرعب Barbarian حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديد Barbarian، إلى 45 مليونًا و 202 ألف دولار منذ طرح العمل يوم 9 سبتمبر الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل الجديد من إنتاج شركة 20th Century، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعة و42 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات فيلم Barbarian الجديد بين 40 مليونا و 842 ألف دولار بـ 2340 دارعرض أمريكية، و4 مليون و 359 ألف دولار بدورالعرض حول العالم، ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد إلى عدد من دور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة.

يدور فيلم الرعب الجديد Barbarian بعدما تصل امرأة شابة إلى Airbnb في في المدينة لإجراء مقابلة عمل بـ وقت متأخر من الليل لتجد أن إيجارها قد تم حجزه عن طريق الخطأ وأن هناك رجلًا غريبًا يقيم في نفس مكانها، وعلى الرغم من مما حدث ألا أنها قررت البقاء في الليل، لكنها سرعان ما تكتشف أن هناك الكثير مما يثير الخوف في المنزل أكثر من الضيف الآخر في المنزل.

فيلم الرعب Barbarian من إخراج وتأليف زاك كريجر، ومن بطولة كل من جورجينا كامبل، بيل سكارسجارد، جاستن لونج، ماثيو باتريك ديفيس، ريتشارد بريك، كيرت براونهلر، جيمس بتلر، صوفي سورينسن.