شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة The Swimmers: اللغة الإنجليزية ساعدت على وصول القصة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت مخرجة فيلم The Swimmers سالى الحسينى في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن استخدام اللغة الأنجليزية في الحوار بين بطلتى العمل منال وناتالى عيسى كان ضروريا، حيث صرحت الحسينى قائلة:" كانت اللغة الإنجليزية ضرورية في التحدث خلال أحداث فيلم The Swimmers ، حيث تتحدث سارة ويسرا ماردينى الحقيقيتان باللغة الأنجليزية، لأنها كانت طريقتهم في التحدث أمام والدهم ووالدتهم، وفى أغلب أوقاتهم مع أصدقائهم، وعندما ذهبوا في رحلتهم للهجرة، احتاجوا للتحدث باللغة الإنجليزية بسبب تواجدهم مع لاجئين آخرين الذين لم يتحدثوا العربية، وهذا ما ساعد في وصول قصتهم حول العالم، وعندما وصلوا إلى ألمانيا تحدثوا فقط باللغة الأنجليزية، وليس بالألمانية حتى في أوقات خلاف يسرا وسارة كانوا يتحدثون باللغة الأنجليزية لأن التحدث باللغة العربية كان عاطفى جدا بالنسبة لهم".



سالى الحسينى مع لميس محمد

وتابعت الحسينى قائلة :"ولكى يصل العمل إلى عدد أكبر من المشاهدين من حول العالم، كان يجب أن تتحدثا بطلتى العمل باللغة الإنجليزية في أكثر الأوقات، وفى الحقيقة عندما بدأت العمل على الفيلم كان باللغة الأنجليزية فقط، ألا أننى طلبت من نيتفلكس إضافة اللغة العربية للعمل لكى يكون أكثر طبيعية، وواقعية، ويعكس الصورة الحقيقة لـ ساره ويسرا ماردينى".

يتبع فيلم The Swimmers القصة البطولية للأختين سارة ويسرا مارديني ورحلتهم كلاجئين من الحرب السورية إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في ٢٠١٦، حيث وهبوا مهاراتهم في السباحة وقلوبهم إلى العمل البطولي، وطرح العمل يوم 23 نوفمبر الجارى على منصة نيتفلكس.



The Swimmers

الفيلم من بطولة ناتالي عيسى، منال عيسى، ماتياس شفايجوفر، أحمد مالك، جيمس كريشنا فلويد، نائل تزيجاي، كندة علوش وعلي سليمان.

فيلم The Swimmers من إخراج سالي الحسيني، وكتابة سالي الحسيني، والكاتب المسرحي وكاتب السيناريو الحائز على عدة جوائز جاك ثورن، ومن إنتاج تيم بيفين، واريك فيلنر، وتيم كول، وعلي جعفر، بالإضافة إلى ستيفن دالدري، وكاثرين بومفريت، وتيلي كولسون كمنتجين منفذين.