شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي: مسلسل "اعمل ايه" عمره سنتين ونصف وأعاد الاهتمام بالطبقة الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان خالد الصاوي، إن مشروع مسلسل "اعمل ايه" سنتين ونصف، وولد في وقت مناسب لمناقشة قضايا الطبقة الوسطى التي تحتاج لسنوات طويلة لتغييرها، مؤكدا أن الطبقة الوسطى أصبحت غائبة وسط زحام الكثير من الأعمال الفنية التي تناقش قضايا الطبقة الغنية.

وأكد الفنان خالد الصاوي، في حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الاعلامي رامي رضوان، على قناة dmc، تخوفه من ردود الفعل حول المسلسل أثناء استكمال تصوير باقي الحلقات مع عرض المسلسل، قائلا: "كنت متخوف جدا ومش عايز افرح قوي ولا أضايق قوي وعارف أن في وقت معين الحلقات بتتعرض ولسه مخلصتش تصوير".

وتابع: "مع عرض أولى حلقات مسلسل اعمل ايه وتوالي الحلقات كانوا بيقولوا لي في التصوير أن الحلقات بتطلع ترند على مواقع التواصل الاجتماعي وفوجئت بالنجاح الكبير الذي حققته تجربة مسلسل اعمل ايه".