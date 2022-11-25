شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: كواليس مسلسل "اعمل ايه" أظهرت البيت المصري على الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة صابرين، أن المؤلف محمد الحناوي كتب حلقات مسلسل "اعمل ايه" بسلاسة كبيرة والمشاهدات تميزت بالسهولة، كما أن المخرج أحمد عبد الحميد نجح في تحويل بلاتوه التصوير لعائلة حقيقية انعكست على الشاشة، قائلة: "اللي كان في الكواليس طالع على الشاشة وكأنه البيت المصري".

وأضافت الفنانة صابرين، في لقاء ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي رامي رضوان، على قناة دي أم سي، أنها شخصية إيناس تمثل الأم المصرية التي لديها موروثات جسدتها في هذه الشخصية وأيضا زوجها عبد الله الذي جسده خالد الصاوي، مؤكدة أنهم كملوا بعض في مسلسل "اعمل ايه".

وأشارت صابرين، إلى أنها شعروا بتأثير مسلسل "اعمل ايه" على وسائل السوشيال ميديا مع عرض الحلقات، قائلة: "حسينا بتأثير العمل في السوشيال ميديا".