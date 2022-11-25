شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال دانيال كريج عن شخصية جيمس بوند بحفله الأخير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الممثل دانيال كريج على التواجد ضمن احتفالية مرور 60 عاما على أول أفلام جيمس بوند الذى يعتبر من أشهر أسماء الأفلام حول العالم، بعدما تم تقديم الشخصية على مدار تلك المدة الطويلة، من خلال ممثلين كبار تمكنوا من تحقيق نجاح كبير وإيرادات أكبر للسلسلة الذى يعد آخر أبطالها كريج.

وخلال الحفل أدلى دانيال كريج بتصريحات حول شخصية جيمس بوند، مؤكداً أنه لم يكن يتخيل أن يحجز مكانه مع شخصية العميل السرى لأكثر من جزء نجحوا فى جعله يعتبر من أشهر الشخصيات التى تلعب الدور فى تاريخ السلسلة.

واضاف أنه بالتأكيد شعر بالحزن اثناء توديعه للشخصية فى الجزء الأخير "لا وقت للموت" قائلاً : "لن أخفى ذلك شعرت، وكأننى اودع شخص مهم تعلقت به وعشت معه سنوات طويلة".

كريج ظهر خلال الصور التي التقطت له وفقاً لتقرير الديلى ميل وهو في قمة أناقته على طريقة بطل السلسلة الشهيرة جيمس بوند، عبر بدلة سوداء، تميز من خلالها وهو يحضر الاحتفالية.



دانيال كريج خلال صورتين