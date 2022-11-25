شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر: كنت بكتب إفيهات لأختى وفاء عشان تقولها أمام أحمد آدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف النجم أمير كرارة، الفنانين أيتن عامر ومحمود الليثى فى برنامجه "سهرانين" المذاع على قناةON ، وكشفت أيتن عامر خلال اللقاء دخولها فى اكتئاب بسبب رفضها فى أحد الأعمال، قائلة: "دخلت فى اكتئاب عشان مخرج رفضنى فى أول بطولة ليا".

كما تحدثت أيتن عن كواليس مرافقتها لأختها وفاء عامر خلال مرحلة طفولتها، إذا كانت تصطحبها معها فى المسارح وتصوير الأعمال الفنية، وقالت: "حضرت مسرحية لوفاء عامر وأحمد آدم وبعد العرض كتبت ورقة بالإفيهات وأعطتها لوفاء وفعلا قالتها والناس ضحكت".

وأضافت: "وفاء كانت بتصور ملح الأرض مع محمد صبحى، وكانوا عايزين طفلة، أستاذ محمد اختارنى بين عدد كبير من الأطفال، ومكنتش بعرف أتكلم وأتحرك فى نفس الوقت".