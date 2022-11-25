شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى لـ"سهرانين": قدمت فى مركز الإبداع ومعهد الفنون المسرحية وسقطت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف النجم أمير كرارة، الفنانين أيتن عامر ومحمود الليثى فى برنامجه "سهرانين" المذاع على قناةON . وخلال الحلقة قالت أيتن عامر عن محمود الليثى: "كنت معجبة بموهبته من أيام مركز الإبداع، وخالد جلال دايما بيطلع نجوم".

أما عن التحاقه بمركز الإيداع قال الليثى: "روحت اتفرجت على قهوة سادة وقلت خلاص هو ده المكان اللى هخرج منه، وقدمت فى دفعة على ربيع وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن، قدم فى الورشة دي 5000 شخص، وصلت لتصفيات 200 واحد، وفى الآخر منجحتش، دخلت فى اكتئاب لمدة سنة".

وتابع: "قدمت فى معهد فنون مسرحية وسقطت، وقدمت فى برنامج مواهب، كنت عامل فرقة مسرح مع أصحابى، قريت إعلان عن برنامج مواهب، فى الآخر طلع برنامج مقالب". وأضاف: "بعد كدة قريت إعلان إن فيه ورشة فى مركز الإبداع لكن بفلوس، قدمت فيها ونجحت".