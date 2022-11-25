شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور: أول أغنية ألحنها لنفسى "كلموها عنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت النجمة أنغام، النجم تامر عاشور، فى حلقة مساء الخميس من برنامجها المسجل "أنغام" المذاع على قناة DMC، وخلال الحلقة تحدثت أنغام عن أغنية "لوحة باهتة" التى لحنها تامر عاشور، وقالت: "أنت ملحن جملك صعبة"، ليرد عاشور: "أنا لحنت الأغنية دى 3 مرات".

وكشفت أنغام كوليس غنائها الأغنية قائلة: "أنا كنت ببعد عن المايك وأنا بغنى فى الاستوديو، من صعوبة الجمل العريضة".

كما تحدث تامر عاشور عن أغنية "قلبك يا حول الله" التي لحنها للنجم بهاء سلطان، وقال: "مكنش حد ينفع يغنيها إلا بهاء سلطان".

وقال تامر عاشور إن أول الأغنيات لحنها لنفسه "كلموها عني"، كما كشف أنه بدأ يغنى فى عمر 16 عاما، وأضاف: "كنت بغنى كل حاجة وفى أي حتة، ودرست مزيكا شوية، ولكن فى البداية كنت بغنى سماعى".