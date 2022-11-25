شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الفيلم القصير صاحبتى: فكرته افتراضية.. وحقق نجاحا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، صناع الفيلم القصير صاحبتى الفضل في مهرجان القاهرة السينمائى، حيث قالت الفنانة إلهام صفى الدين، ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، إن المخرجة كوثر يونس مخرجة العمل هي من كتب الفيلم، موضحة أن قصة الفيلم تتحدث عن المرأة والرجل وصفات الرجل والمرأة وهل يمكن تغير الأدوار بين المرأة والرجل.

وأضافت إلهام صفى الدين، خلال البرنامج، أن قصة الفيلم فكرة افتراضية لو غيرنا الأدوار التي فرضها المجتمع على الرجل والمرأة، حيث تعودنا أن الرجل هو المسئول والذى لا يمكن أن نجده يبكى، بينما المرأة هي التي لا تتحرك بدون إذن أهلها، متابعة: أشعر أن والدتى هي أقرب شخصية لى في الدنيا.

بدوره، قال الفنان ماكرو حجار، إنه بعد أن قدم أدوار في عدد من الأعمال فضل أن أعرف ما يحدث خلف الكواليس وعملت مساعد مخرج، مشيرا إلى أن المخرجة كوثر يونس عندما كلمته للمشاركة في الفيلم القصير وهو يعلم عنها أنها شخصية ناجحة وهو يحب دائما العمل مع الشخصيات الناجحة.

وتابع الفنان ماكرو حجار: كوثر يونس كلمتنى وقال لى إنها تقوم بعمل فيلم قصير وتريد شخص شبهى ، وقدمنا الفيلم القصير الذى حقق نجاحا كبيرا.

بدورها قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها سعيدة أنها رأت إلهام صفى الدين ماركو حجار، خلال الفيلم القصير "صاحبتى"، متابعة: سعيدة للغاية بالفيلم ، حيث شاهدت الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائى مثلى مثل كل الجمهور الموجود وعجبنى للغاية الفيلم وفكرته.

وأضافت الفنانة إلهام شاهين: تأكد أن الشباب الجداد سيغرون معانى كثيرة موجودة وسيخترقون أشياء لم تكن موجودة من قبل، فهذا العمل ينبئ بمخرجة قوية بفكر جديد ومنفتح ، وأسرة الفيلم ناجحين.

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، أن الفنان ماركو حجار كان أدائه رائعا بالفيلم القصير، كما أن إلهام صفى الدين لديها نفس الجينات والأسلوب التي لديها – أي الفنانة إلهام شاهين -، متابعة: فوجئت بممثلة محترفة تفهم شخصيتها جيدا وتمسك شخصيتها بشكل جيد منذ البداية حتى نهاية الفيلم وأدائها كان رائع.