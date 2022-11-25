شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة ودينا يشاركان فى مسلسل "السجل الأسود" إخراج جميل جميل المغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانتان لبلبة ودينا إلى أسرة مسلسل "السجل الأسود" تأليف ياسر بدوى وناصر طوبال وإخراج جميل جميل المغازى، وبطولة مى سليم وجارى التعاقد مع بطل العمل بعد اعتذار أحمد فهمى، ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل.

يذكر أن لبلبة تم تكريمها في حفل افتتاح الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى انتهت فعالياته أول أمس الثلاثاء، حيث وتم منحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، كما أقيمت ندوة لها على هامش المهرجان تحدثت فيها عن مشوارها وأعمالها الفنية والعديد من الكواليس التي واجهتتها في حياتها.

وكان آخر أعمال لبلبة، مسلسل "دايما عامر" في شهر رمضان الماضى، والعمل بطولة مصطفى شعبان، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

أما دينا فيعرض لها حالياً في السينمات فيلم "هاشتاج جوزنى" بطولة أمير المصرى، مايان السيد، صابرين، بيومى فؤاد، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، سامى مغاورى، محمد محمود لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحر غريب وإخراج عصام نصار، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى