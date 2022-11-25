شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدي تكشف لـ"معكم مني الشاذلي" سبب غيابها الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة دينا الوديدي ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، اليوم على فضائية CBC، وتألقت خلال البرنامج بباقة من الأغانى.

وغنت دينا الوديدي فى استديو "معكم منى الشاذلي" أغنية "ياللي معدي"، وقالت: "بحضر لمينى ألبوم به 6 أغان وقريبا هيخرج للنور على نهاية السنة الحالية، وشعراء مصريين وتلحينى.. وألبوم اسمه المجد".

وعن طموحاتها فى المستقبل قالت دينا الوديدي: "عاوزة أنزل لجمهورى أغانى كتيرة الفترة اللى جاية بسبب تغيبى عنهم الفترة الماضية عشان كنت بدرس خارج الدولة".

وتحدثت دينا الوديدي خلال الحلقة عن فكرة مشروع النيل، وكواليس حفلاتها التي أقيمت في دار الأوبرا ومهرجان القلعة.

وعن مشروع النيل قالت دينا: "ابتدى من مؤسس مصرى اسمه مينا المصرى، وكان هدفه تجميع موسيقين من دول حوض النيل ونجمع فى بلاد معينة وينتج أغانى جديدة ويلحنها وكلنا نغنيها.. قعدت فيه 3 سنين، وفيه مصريين تانى كملو فيه بعد ما تركته".

وأحيت دينا الوديدى مؤخراً حفلا غنائياً ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30، الذى أقيم فى شهر أغسطس الماضى، وقدمت من خلاله عددا كبيراً من أغانيها، منها بعد البيبان وتماثيل وسكون ويابدر وشد الحزام ويا جنوبي والحرام والعرس ومعدي ودواير والله باقي والسيرة الهلالية وتدور وترجع ويحدثني الشجر.