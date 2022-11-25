شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب المعالج لـ أنغام: هناك تحسن فى حالة الفنانة وهى موجودة حاليا بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وائل غفير، أستاذ الجراحة بكلية طب جامعة القاهرة الطبيب المعالج للفنانة أنغام، إن هناك تحسنا فى حالة الفنانة وهى موجودة حاليا بالمستشفى، مضيفا أن لديها التصاقات فى الأمعاء وانسداد معوى.

وكشف الطبيب المعالج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى عن الحالة الصحية للفنانة أنغام، قائلا: "أجرت عملة منذ أسبوع واستمرات 3 أيام وخرجت من المستشفى وبعدها اشتكت من آلام شديدة فى البطن ودخلت للمستشفى فى حالة سيئة، لا تأكل ولا تشرب وقىء مستمر".

وتابع: "تم عمل أشعة لها وتبين التصاق الأمعاء أدى لانسداد معوى، وتم تركيب خرطوم للمعدى وهناك تحسن فى الحالة، والتصاقات أى عملية فى البطن يحدث بعدها التصاقات بعد يومين أو سنة أو 15 سنة، أى عمليه تتفتح فيها البطن يبقى فيها التصاقات".

وأوضح: "والالتصاقات جزء من أى عملية جراحية للبطن، وفرص الشفاء منها عالية جدا، وفرص ضعيفة نضطر لإجراء عمليه جراحية، والتصاقات الأمعاء ليس لها أعراض".