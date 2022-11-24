شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور: مش بعرف "أفصّل" ألحان للمطربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت النجمة أنغام، النجم تامر عاشور، فى إحدى حلقات برنامجها المذاع على قناة DMC .

وفى بداية الحلقة ، قالت أنغام فى تقديم ضيفها تامر عاشور: "انت صاحبي وزميلى واشتغلنا مع بعض، بس ده مايمنعش أبدي إعجابي بيك وبموهبتك ، ملحن غير عادي، وصوتك فريد، وعازف شاطر ".

ورد تامر عاشور: "ده كلام كبير وشهادة كبيرة.. أنا اللى اتشرفت إنى لحنت لك، من زمان وأنا نفسى أشتغل معاكي، كان نفسى أحقق ده، والحمد لله حققته".

وكشف أنغام أن أغنية "ياريتك فاهمنى" التي لحنها تامر عاشور لم تكن لها خصيصًا، ليرد تامر عاشور: "كنت بعمل أغانى لنفسى وأشيلها، عمرى ما قررت الأغنية دى تروح لمطرب محدد، لو حد قال لى عايزين نعمل حاجة لأنغام مستحيل أعرف، مش بعرف أفصّل ألحان للمطربين".