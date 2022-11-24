شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تعيش نشاط فنى كبير وتدخل عام 2023 بـ 3 مسلسلات وفيلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة نيللى كريم حالة كبيرة من النشاط الفني على مستوى الدراما والسينما، وذلك مع اقتراب عام 2022 من نهايته، حيث انتهت نيللى كريم من تصوير أكثر من عمل كما تواصل أعمال أخرى وفى نفس الوقت تستعد لدراما رمضان المقبل، لتدخل نيللى العام المقبل وفى جعبتها 5 أعمال دفعة واحدة بواقع 3 مسلسلات وفيلمين.

البداية بمسلسل "روز وليلى" المكون من 10 حلقات والذى يجمعها بالنجمة يسرا للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، يشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور وأمل رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم رزان مغربى، حيث انتهت نيللى من تصويره ومقرر عرضه قريباً.



نيللى كريم

وفى نفس الوقت بدأت نيللى مؤخراً تصوير الموسم الثالث من مسلسل "ليه لأ" الذى تقوم ببطولته، والمكون من 15 حلقة وإخراج نادين خان، والمقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية، وتجسد نيللى خلال الأحداث شخصية امرأة مطلقة تدعى "شيرى" ولديها ابن يجسد دوره الممثل الشاب معتز هشام، فيما يظهر الفنان صلاح عبد الله بشخصية والدها.

كما تواصل نيللى تحضيرات مسلسلها "عملة نادرة" الذى تخوض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته كلا من جمال سليمان، كمال أبو رية، هشام عاشور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم تباعاً، والمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب.



النجمة نيللى كريم

وفى السينما انتهت نيللى كريم مؤخراً من تصوير فيلم جديد بعنوان "ڤوي ڤوي ڤوي"، تأليف وإخراج عمر هلال، في أول تجربة له مع الإخراج السينمائي، ويشارك في بطولتة محمد فراج، بيومي فؤاد، حنان يوسف، وحجاج عبدالعظيم، وتدور أحداثه في اطار لايت حيث تجسد نيللى شخصية صحفية تتعرف على محمد فراج الذى يعمل لاعب كرة قدم نصاب ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية

وتتعاون نيللى كريم كذلك مع النجم محمد رمضان في فيلم "ع الزيرو" الذى صورت منه عدد من المشاهد ومقرر استكماله بعد شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولة العمل جومانا مراد، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.