شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت علبلة كامل عن بنتيها.. فاطمة عنيدة وزينب أطيب منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف عن عبلة كامل أنها ترفض الظهور الإعلامى إذ إنها طيلة مشوارها الفنى لم تجر إلا لقاء إعلاميا واحدا أو اثنين على الأكثر.

"الحاجة عبلة لا تريد الظهور فى البرنامج ومطلّعة روحى وروح اللى خلفونى"، هكذا وصفت النجمة إسعاد يونس رد فعل الفنانة عبلة كامل، على طلبها بالظهور معها فى برنامج صاحبة السعادة.

كما روى الناقد الفنى طارق الشناوى فى أحد اللقاءات، عن الندوة التى أقيمت بنادى الصحفيين عقب النجاح الذى حققه مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى 1996 التى حضرتها الفنانة عبلة كامل بعد إلحاح الشناوى عليها للحضور، ورغم ذلك إلا أنها لم تتحدث بكلمة واحدة طوال الندوة وأن نور الشريف هو من أجاب عن جميع الأسئلة.

فى آخر حوار صحفى لها مع مجلة المصور عام 1989 أجرت الحوار الكاتبة الصحفية عائشة صالح تحدثت فيه النجمة عبلة كامل عن علاقتها ببناتها وقالت: "أحيانا ألاقى بناتى سارحين، أبقى هاتجنن عايزة أعرف ما أحلام اليقظة لطفل فى الثالثة أو أصغر، أسأل الواحدة منهم، انتى سرحانة فى إيه تقول ولا حاجة، يا بنتى بتفكرى فى إيه، ما تردش ومع كدة كتير بيسرحوا يا ترى صحيح الأطفال بيسرحوا فى إيه؟ نفسى أعرف".

وأضافت "فاطمة عنيدة، أقولها تعالى أبوسك تقولى لأ، أقولها هديكى شيكولاته تقول لى برضو لأ، اضطر أكتفها وأبوسها تفلت منى وتبقى معركة، فى النهاية المعركة تحسم لصالحى وأبوسها غصب عنها، لكن زينب أطيب منها، فاطمة دايما بتعضها".

وعن ظهورها بدون مكياج فى أغلب أعمالها كشفت عبلة كامل: "أنا مبحبش البودرة ولا أحب الماكياج، ليه ألوث وشى، كفاية الدنيا أتربة والجو ملوث".

وأعلنت خلال الحوار أن لديها "فوبيا" من الأدوات الكهربائية والأدوار العالية، قائلة: "دايما لما بفتح التليفزيون أو الغسالة بجيب حد يشغلهملى".

وتحدثت عبلة كامل عن زوجها السابق الفنان أحمد كمال الذى وصفته بأنه أكثر موهبة منها قبل انفصالهما، وقالت: "زوجى أحمد كمال موهوب أكثر مني، والله والله ما هى مجاملة، مش أحمد كمال فقط، ياما فيه شباب موهوب، الموهبة ليس لها دخل بالشهرة وهذه حقيقة معروفة قيل فيها كلاما كثيرا فأصبح محفوظا ولا أريد أن أكرره، وهو لا يغير منى رغم أننى أسبقه فى مشوارى الفنى، أنا أصلا اتجهت إلى التمثيل بعد أن تزوجت أحمد كمال وما زلت أمثل لأننى زوجته".