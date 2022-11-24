شكرا لقرائتكم خبر عن 15ديسمبر افتتاح مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" للنجم محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح النجم الكبير محمد صبحي مسرحيته الجديدة "عيلة اتعمل لها بلوك" يوم الخميس 15 ديسمبر، على مسرحه بمدينة سنبل، وأطلق منذ قليل الأفيش الرسمي للمسرحية عبر صفحاته على السوشيال ميديا، لبدء عرض العمل الكوميدي الغنائي الذي يجمعه بالفنانة وفاء صادق .

"عيلة اتعمل لها بلوك " مسرحية كوميدية غنائية استعراضية يقوم ببطولتها ويخرجها محمد صبحي بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، ومنهم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي ، حلمي جلال الدين ، داليا نبيل ، والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف .

المسرحية تتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د.مروة عودة، وأشعار عبد الله حسن ، وموسيقى وألحان شريف حمدان ، وتصوير الأفيش للسيد عبد القادر وتصميمه لمحمد سامي .

" عيلة اتعمل لها بلوك " ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، ويشار إلى أن منصة watch it تعرض مسرحية "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحي على شاشتها بعد عرضها تلفزيونيا لأول مرة على قناة cbc في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم مسرح بمدينة سنبل وتحقيقها نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري والنقدي.