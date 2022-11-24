شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة الشابة نسرين أيمن تحيى حفل صالون أوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المطربة نسرين أيمن، صالون أوبرا الإسكندرية، حيث نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر "صالون أوبرالإسكندرية الثقافي "، وذلك تحت إشراف وإعداد الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الثقافي بدار الأوبرا المصرية عن "السيكودراما..والعلاج بالفن"، حيث استضاف الصالون كل من الأستاذة إيمان الزيات أخصائية السيكودراما، والباحثة سحر السلاموني، والدكتورة منى رجب.

وغنت نسرين أيمن أغاني زمن الفن الجميل بمصاحبة عازفي أوبرا الإسكندرية.

يشار إلى أن صالون الأوبرا الثقافي هو أحد الخطوات التى تتضمنها الرسالة التنويرية للأوبرا والهادفة إلى نشر الفنون والثقافة الجادة فى مختلف ربوع مصر، واستضافته للعديد من الرواد والقامات المصرية البارزة فى مختلف المجالات.

وفى سياق متصل يقام اليوم الخميس عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، في السادسة والنصف مساء، معرضا فنيا بعنوان "فانتازيا"، بقاعة صلاح طاهر، يشارك به 4 فنانات وهن: "حافظة كمال، شيرين رجب، مني قنديل، نور الكموني"، ويستمر المعرض حتى الأربعاء 30 نوفمبر الجاري.

وتحيى الفرقة القومية العربية للموسيقى، حفلا فنيا جديدا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة مساء، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.