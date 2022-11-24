شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: أتمنى الشفاء العاجل لأنغام وعودتها لجمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في تصريحات خاصة لليوم السابع إنه يتمنى الشفاء العاجل للمطربة أنغام ويدعو جميع الفنانين والمحبين لها في مصر و الوطن العربي للدعاء لها، متمنيا عودتها إلى أسرتها وجمهورها ومحبيها وهي في أتم صحة وعافية، بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات .

وأضاف أن آخر اتصال للاطمئنان عليها جرى بينه وبين والدها الموسيقار محمد على سليمان وأكد له أنها بخير وستعود لمنزلها قريبا.

وكانت الفنانة أنغام تعرضت لأزمة صحية طارئة، حسب ما جاء في البيان الصادر عن إدارة أعمالها، حيث قال البيان: "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن".

وتابع البيان: "حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل".