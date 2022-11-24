شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. هشام ماجد يبدأ تصوير "فاصل من اللحظات اللذيذة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان هشام ماجد تصوير أحدث أفلامه، اليوم الخميس، والذى يحمل عنوان "فاصل من اللحظات اللذيذة" إخراج أحمد الجندى وإنتاج أحمد السبكى.

هشام ماجد يصور أيضا هذه الأيام الموسم الرابع من مسلسل "اللعبة" مع شيكو الذى انطلق قبل أيام ، قبل عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية.

يذكر أن الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة"، بطولة هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحى، محمد ثروت، مى كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، محمد أوتاكا، منى أحمد زاهر، دعاء رجب، زهرة الحاروقى وعدد من الفنانين المشاركين كضيوف شرف على الحلقات، والعمل تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.

ينتظر هشام ماجد عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذى انتهى من تصويره منذ عدة أشهر، والفيلم مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، وسيناريو حوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية "هيبتا"، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين حيث يشارك فى بطولته مى عمر، هنا الزاهد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، أسماء جلال وآخرين.