لن تصدقوا من هو عم الفنان طارق لطفي؟.. ممثل مصري شهير وبطل مسلسلي “الفتوة والاختيار”!

كتب امير فتحي في الخميس 24 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ”السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنان المصري طارق لطفي الذي تبين مؤخرُا أنه تربطه صلة قرابة بأحد نجوم الفن.

حيث أن عم الفنان طارق لطفي هو الممثل المصري مجدي فكري، الذي تحدث مرخرًا عن قلة أعماله مع نجل شقيقه، موضحا أنه ليس بالضرورة أن يعمل أي شخصين يرتبطان بعلاقات أسرية سويًا، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف بالدرجة الأولى على صناع الأعمال الفنية من منتجين ومخرجين وهم من يسألون عن ذلك، كاشفا عن أنه لا يمانع في العمل مع «لطفي» وهو نفس موقف ابن شقيقه أيضًا.

من هو مجدي فكري؟

مجدي فكري هو فنان مصري من مواليد 19 سبتمبر عام 1963 بالمنصورة، تخرج من قسم التاريخ بكلية الآداب، التحق بفرقة المسرح القطري بعد أن شارك في إخراج مسرحية مدرسية بالمدرسة التي كان يعمل بها، وهو ما ساعده في العمل مع عدد كبير من نجوم المسرح في قطر.

قدم الفنان مجدي فكري العديد من الأفلام السينمائية ومنها “هيستريا، سيداتي أنساتي، الأمبراطورة، أبو خطوة، زمن الجدعنة، صف عساكر، ياتحب ياتقب، خلطة فوزية، يادنيا يا غرامي، كف القمر، ماشيين بالعكس”

ومن أبرز أعماله الدرامية: “الوتد، بالشمع الأحمر، الاختيار، الفتوة، لمس أكتاف، وضع أمني، بفعل فاعل، النار والطين، سيدنا السيد، نور مريم، عيلة عجب، البحار مندي، بوابة الحلواني، ضل راجل”، كما شارك في عدد من الست كوم ومنها “طعمية بالكافيار، ياسين في مستشفي المجانيين، شوقية وعيلتها المفترية”.

مجدي فكري ومشاركته الفنية بمسلسل “الوتد”

وعن مشاركته في مسلسل “الوتد” والذي يعد نقلة فنية ودرامية للفنان مجدي فكري قبل حوالي 25 عامًا.

فقد أعلن عن خضوعه لعلاج نفسي لمدة خمس شهور بسبب الشخصية التي جسدها بالمسلسل، موضحًا أنه كان في قمة سعادته حينما عُرضت عليه المشاركة في بطولة هذا العمل خاصة أنه سيجسد دور أحد أبناء النجمة هدى سلطان.

وقال فى أحد الحوارات التلفزيونية السابقة إنه عندما قرأ ملامح شخصيته بسيناريو العمل شعر أنه لا يريد أن يشارك بهذا العمل، وأخبر زوجته بذلك التي قالت له «افعل ما يحلو لك»،

مؤكدا أن مدير إنتاج المسلسل حينها اعترض بشدة على رفضه للمشاركة بالعمل، لدرجة أنه وصفوه بـ «المجنون»، مضيفا: «قالي أنت مجنون حد يرفض مسلسل 30 حلقة لدرجة زعقلي عشان أوافق على الدور».

وأشار إلى أن سبب رفضه في البداية، كان اعتراضه على اختياره هو بالأخص لتجسيد شخصية ابنها الذي يعاني من بعض المشاكل العقلية.

متابعا: «بصراحة خدتها على كرامتي، وقولت لنفسي اشمعنى أنا أعمل دور الشخص ده اللي عمال يخدم عليهم ويقعد تحت رجليهم».

أعماله المسرحية

يتواجد الفنان المصري مجدي فكري علي خشبة مسرح الدولة في العديد من المسرحيات التي تقدمها وزارة الثقافة.

ومن أهم المسرحيات التي شارك فيها خلال مسيرته الفنية سواء التابعة للقطاع العام او الخاص” البلطجية، خمس نجوم، أخويا هايص وأنا لايص، حب في التخشيبة، الملك هو الملك”… وغيرها.

مجدى فكري وأعماله للأطفال

كما قدم الفنان مجدى العديد من الأعمال الموجه للأطفال مثل أشتراكه بالأداء الصوتى فى مسرحية «محطة مصر» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس.

وهى مسرحية للأطفال يقدم فيها الدور المحورى فى الأحداث التى تدور حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة.

كما أنه قدم من قبل مع الفنان محمد عوض مسرحية «الأرنب المغرور»، إخراج فهمى الخولي، ومسرحية «زيزو ديجيتال» مع الفنانة عزة لبيب

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