شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: جونى ديب لن يعود لشخصية جاك سبارو فى Pirates of the Caribbean والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الفرحة لدى محبى النجم جونى ديب مؤخراً بعدما انتشر تقرير يفيد بأن الممثل الكبير سيعود للعب دور البطولة في فيلمه المفضل Pirates of the Caribbean خلال جزء جديد إلا ان موقع الديلي ميل بدوره نفى الأمر خلال أحدث تقرير له حول الأمر، والذى أكد فيه أن ديب لن يعود وأن الأمر برمته مجرد شائعة.

تقرير الديلي ميل أضاف أيضاً أن ديب لن يلعب دور جاك سبارو، نظراً لرغبة القائمين على الفيلم في جلب طاقة جديدة له بوجود بطل جديد، على غرار أفلام سبايدر مان وتغيير البطل من سلسلة لأخرى أو بات مان، وتلك الشخصيات الأيقونية.



جونى ديب فى دور جاك سبارو

وكان النجم جوني ديب قد قررالعودة لساحات المحاكم من جديد ومقاضاة آمبر هيرد من خلال قضية جديدة، وفقًا لما ذكره تقرير لموقع " deadline" أكد فيه أن النجم سيستأنف ضد فوز آمبر هيرد الأخير بقضية تجاهه أكدت فيه أنها شهر بها وبالتالى فازت بتعويض قدره مليوني دولار، وهو الأمر الذى اعتبره مكتب المحاماة الخاص به معيبًا.

وذكر في بيان أنه وبعد فوزه بقضية دعوي التشهير ضدها بات من المفترض إلغاء أي قضية سابقة رفعتها عليه، وبالتالي عدم حقها في الفوز بأية قضية سبق ورفعتها عليه قبل فوزه بقضيتهما الشهيرة الذى فاز بها، وهو ما يأكد أننا صرنا أمام فصل جديد من فصول الصراع بين الثنائى.

وأكد تقرير جديد أنه من المقرر ظهور النجم العالمي جوني ديب، ضيفًا فى عرض أزياء ريهانا الرابع Savage X Fenty المرتقب بشدة، حيث سيظهر الممثل البالغ من العمر 59 عامًا، كضيف مفاجئ في عرض Savage X Fenty Vol 4، والذى يعرض لأول مرة على Amazon Prime Video في 9 نوفمبر الجارى، وفقًا للتقارير.

وأخبرت مصادر الإنتاج موقع TMZ أن جوني لن ينطلق إلى المدرج، لكنه سيكون بطل العرض، وبحسب ما ورد قام جوني بالفعل بتصوير الجزء الخاص به في العرض، ويقال إنه وريهانا، 34 عامًا، متحمسان جدًا للتعاون.