شكرا لقرائتكم خبر عن جون ترافولتا يحتفل بعيد ميلاد نجله الأصغر بصورة عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأجنبية التي أكدت أن ترافولتا يحاول جاهداً تعويض نجله الصغير الفراغ الناتج عن فقدان أمه منذ عامين وهو لا يزال في سن صغيرة.

وكانت إدارة جائزة "جوي أوورد" منحت النجم العالمي جون ترافولتا جائزة إنجاز العمر فى بداية العام الجارى، ووجه وقتها ترافولتا رسالة للشباب السعودي، حيث دعاهم للاستمرار في الحلم لأن ما شاهده اليوم هو أن أحلامهم تتحول لحقيقة.