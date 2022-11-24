يسرا تكسر الحداد.. وتتعرض لموقف محرج بسبب فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد ماذا إرتدت؟

كتب امير فتحي في الخميس 24 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - تألقت الفنانة القديرة يسرا، على السجادة الحمراء، خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44.

أكدت يسرا أن إطلالتها كانت من تصميم رامي القاضي ومجموعته، وفاجئوها بهذا الاستايل، لكنها تعرضت لموقف مخرج بسبب وزن الفستان الثقيل.

حيث ردت يسرا على سؤال عن سر إطلالتها الأنيقة في الحفل، قالت: “رامي القاضي ومجموعة عملوا الفستان مخصوص عشاني، وفاجؤوني بيه النهاردة، لكن الفستان وزنه تقيل وكويس عشان أخس شوية”.

وظهرت يسرا في الصور بفستان ازرق أنيق ، واعتمدت مكياج جذاب، وذلك من الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، مما نال اعجاب متابعيها.

وتفاعل محبي يسرا مع إطلالتها في المهرجان وأشادوا بأناقتها وجمالها، خاصة وأن بشرتها أصبحت أكثر نضارة وشباب وعفوية.

يسرا تكسر الحداد بعد رحيل هشام سليم :

استطاعت يسرا خلال الفترة الماضية أن تتجاوز أحزانها وأزمة رحيل صديقها المقرب الفنان هشام سليم، وظهرت في العديد من الفاعليات الفنية، بالإضافة إلى تجمعها برفقة أصدقائها إلهام شاهين وريهام حجاج وغيرهم.

وابتعدت يسرا خلال عدد من تلك الفاعليات الفنّية عن إرتداء اللون الأسود وكان أبرزهم إطلالتها اللافته في حفل أزياء في قطر في حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia. لمصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

وظهرت يسرا في الحفل بفستان مطرز باللون الأحضر الداكن، بعد ظهورها خلال الفترة الأخيرة في أكثر من مناسبة داخل القاهرة بملابس الحداد السوداء.

يسرا في مهرجان القاهرة السينمائي :

حرصت النجمة يسرا على حضور حفل افتتاح الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهنأت رئيسه الفنان حسين فهمي قائلة، انه صاحب مذاق خاص بدون شك، وأكدت يسرا أنها كانت تعلم أن حسين فهمي بعودته لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي يتبعها مجهودا قويا، فلاول مرة يعود رئيس للمهرجان للمرة الثانية بعد استبعاده.

وظهرت الفنانة يسرا بإطلالة أنيقة وجذابة، على السجادة الحمراء، وأطلت يسرا مرتدية فستان طويل باللون “الأسود”، يتميز بأنه بصيحة الريش. واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانين. ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وخاتم، وحلق.

حفل ختام القاهرة السينمائي :

واختتمت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، ليلة أمس، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعد أن انعقد على مدار 10 أيام.

وتتألق النجمات على السجادة الحمراء لحفل ختام المهرجان الأعرق في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، بإطلالات أنيقة وجذابة ومتنوعة، سرعان ما تخطف الأنظار.

ولا تخلو السجادة الحمراء للمهرجان من إثارة الجدل وتصدر اهتمامات وحديث المصريين بـ”الترند” وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سواء لجراءة الإطلالة أو غرابتها أو تفردها أو حتى عدم مناسبتها مع الحدث الفني وغيرها، طول فترة إقامة المهرجان منذ يوم الافتتاح 13 من نوفمبر الحالي، وحتى مساء أمس الأربعاء في الختام.

بمسلسل جديد ومسرحية بموسم الرياض.. يسرا تعيش حالة نشاط فني بعد رمضان

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة يسرا حالة من النشاط الفني بعد نجاح مسلسلها «أحلام سعيدة» والذي عرض في شهر رمضان 2022، حيث وقعت على بطولة مسرحية ستعرض خلال موسم الرياض المقبل من إنتاج صادق الصباح.

وعلى جانب آخر، بدأت يسرا في شهر يونيو الماضي تصوير مسلسلها الجديد «روز وليلى» التي تشاركها البطولة نيللي كريم وسيعرض على منصة شاهد.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل «أحلام سعيدة» الذي تم عرضه في رمضان 2022، وشارك في البطولة كل من: الفنانة غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، نور محمود، عماد رشاد، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

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