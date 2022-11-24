شقيقة محمد سامي تتحول لنسخة من زوجة أخيها “مي عمر” في ختام القاهرة السينمائي.. سيصدمك مدى الشبه!

كتب امير فتحي في الخميس 24 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - تواجدت الفنانة الشابة ريم سامي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، وتألقت على الريد كاربت بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار.

تألقت ريم سامي بفستان بسيط أبيض اللون بكم واحد One Shoulder وبفتحة جانبية طويلة لأعلى الفخذ من تصميم زينة زكي، وبلغ سعره 17 ألف جنية فقط.

تداول رواد السوشيال ميديا صورة ريم سامي في حفل الختام، وأشاد عدد كبير منهم بإطلالتها الأنيقة، وشببها البعض بزوجة شقيقها الفنانة مي عمر، حيث تشابهت إطلالتها مع إطلالات مي عمر في الفترة الأخيرة.

مي عمر وريم سامي… توأم في الستايل والملامح!

وبالوقوف على أبرز وأجمل إطلالات الممثلتان في الآونة الأخيرة، نجد أن شغفهما الكبير باللون الأبيض ومختلف تدرجات ألوان البيج والنيود، وهي لا شك أنها ألوان تليق بسحنتهما ولوني شعرهما الداكن. أما لناحية الستايل، فتميل الشابتان الى الستايلات العصرية المريحة والصيحات العالمية العملية من الفساتين البيضاء الواسعة والأثيرية، الى السترات الطويلة باللون البيج والجامبسوتات المريحة…

وبعيدًا عن ستايل الإطلالات الذي تكادان تكونان توأم به، فإن هذا ليس وجه الشبه الوحيد بين الممثلتين اللامعتين. فحتى أن ستايل مكياجهما مماثل وكلاهما تفضلان تسريحات الشعر المالسة والناعمة، ما جعلنا حين ننظر الى صور بعيدة لهما، نعتقد أنهما شقيقتان.

ختام القاهرة السينمائي :

واختتمت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، ليلة أمس، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعد أن انعقد على مدار 10 أيام.

وتتألق النجمات على السجادة الحمراء لحفل ختام المهرجان الأعرق في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، بإطلالات أنيقة وجذابة ومتنوعة، سرعان ما تخطف الأنظار.

ولا تخلو السجادة الحمراء للمهرجان من إثارة الجدل وتصدر اهتمامات وحديث المصريين بـ”الترند” وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سواء لجراءة الإطلالة أو غرابتها أو تفردها أو حتى عدم مناسبتها مع الحدث الفني وغيرها، طول فترة إقامة المهرجان منذ يوم الافتتاح 13 من نوفمبر الحالي، وحتى مساء أمس الأربعاء في الختام.

تصريحات ريم سامي عن شقيقها ومسلسلها الجديد

قالت الفنانة الشابة ريم سامي خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي :”إن أول فيلم أكون حريصة على مشاهدته في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي هو فيلم “السباحتان “.

وأضافت ريم في حوار لإحدى الصحف المحلية قائلة:”أنتظر عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج وإنتاج العدل جروب ومتحمسة جدًا لهذا العمل وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

وعن بعض الانتقادات التي تواجه شقيقها الفنان محمد سامي بسبب تصريحاته ردت قائلة:”أنا لا أتابع انتقادات الجمهور لمحمد سامي أرى محمد سامي مخرجا كبيرا وعظيما بعيدا عن إنه اخويا هو فنان موهوب جدا وعندما أنزل معه في الشارع أرى حب الناس ليه وتتابع مسلسلاته ودائما من نجاح لنجاح وأنتظر مسلسل العمدة ومتأكدة أنه هيكسر الدنيا مع الفنان محمد رمضان كالعادة.

ريم سامى تنضم لـ مسلسل جميلة رمضان 2023

وعلى الصعيد الفني، انضمت الفنانة ريم سامي، لفريق عمل مسلسل “جميلة” مع الفنانة ريهام حجاج، والمقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

ويشار إلى أن “مسلسل جميلة” يضم عددًا من النجوم أبرزهم : ريهام حجاج، أحمد وفيق، سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، ريم سامي، وآخرين، والعمل تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وكانت ريم شاركت في شهر رمضان 2021 بمسلسل “نسل الأغراب” بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، دياب، عماد زيادة، وكان من تأليف وإخراج محمد سامي، وجسدت ريم شخصية فاطمة الخادمة الخاصة بـ عساف الغريب الذي قدم شخصيته أحمد السقا، ودارت أحداث العمل في إطار الدراما الصعيدية.

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