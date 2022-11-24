شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج يظهر أنيقا فى احتفال سلسلة جيمس بوند بالذكرى الستين لإطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجوم سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، بالذكرى الستين لأول فيلم لجيمس بوند بحفل مرصع بالنجوم في واردنز جروف بلندن.

وبرز فى الحفل الفنان دانيال كريج، الذي بدا أنيقًا في العادة في حلة سوداء وربطة عنق، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



دانيال كريج

فى هذه الأثناء، بدت هايلي أتويل براقة ، التي ارتدت فستانا أزرق ثلجي شبه شفاف يتميز بتفاصيل مشد ذهبي محكم الخصر.

ومن بين النجوم الآخرين الذين حضروا هذا الحدث الجذاب ديزي إدغار جونز وغوغو مباثا رو.



دانيال كريج فى الحفل

الحدث، يصادف مرور 60 عامًا على إطلاق فيلم جيمس بوند الأول دكتور نو في عام 1962، مع شون كونري الممثل الأول الذي تقمص دور الجاسوس الخارق.

وبدا دانيال، البالغ من العمر 54 عامًا، الذي لعب دور العميل السري في خمسة أفلام، في حالة معنوية جيدة.

أضاف النجم قميصًا أبيض ناصعًا وأحذية سوداء أنيقة لهذه المناسبة، وارتدى على معصمه إصدارًا خاصًا من ساعة جيمس بوند.

فيما بدت هايلي، 40 عامًا، مذهلة في فستانها المنتفخ وهي تزين السجادة السوداء المرصعة بالنجوم في صورة احتفالًا بالأفلام، استنادًا إلى روايات إيان فليمنج.



النجمة هايلى أتويل