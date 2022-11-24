شكرا لقرائتكم خبر عن انغام.. أزمة صحية وتفاصيل 3 عمليات جراحية أجرتها فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انغام .. تعرضت النجمة الكبيرة أنغام لأزمة صحية جديدة خلال الأيام الماضية استدعت دخولها إلى أحد المستشفيات الكبرى، اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها فى المستشفى، وذلك بحسب البيان الصادر عن أنغام.

ورغم النجاح الكبير الذي حققته أنغام خلال عام 2022، من خلال الحفلات التي أحيتها على مدار الشهور الماضية أو الأغاني التي طرحتها محققة مشاهدات عديدة، فضلا عن برنامجها الغنائي الشهير "أنغام" المذاع عبر فضائية "dmc" يومي الخميس والجمعة والمعني باستضافة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، إلا أن 2022 شهدت عدد من الأزمات الصحية لأنغام، فلم تكن أزمتها الصحية الحالية هي الأولى لها فى العام الجارى.

انغام تتعرض لأزمة صحية جديدة

حيث نشرت الصفحة الرسمية لأنغام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيان لها مؤخراًً جاء فيه: "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن".

وتابع البيان: "حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل".



أنغام

انغام تخضع لجراحتين في الكتف واليد

وفي مايو الماضي تعرضت أنغام لأزمة صحية أخرى، عندما نشرت مديرة أعمالها راندا رياض صورة لها من داخل المستشفى، معلقة عليها: "ألف مليون سلامة عليك يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا"، لتتصدر أنغام وقتها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف الخليج 365 عن خضوها لجراحة دقيقة في الكتف نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف، وتحملت أنغام الآلام طوال السنوات الماضية لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها وقررت عمل جراحة عاجلة.



انغام خلال صورة على سرير المرض

وفي نفس التوقيت أجرت أنغام أيضا جراحة فى رسغ اليد؛ بسبب مشاكل في أوتار اليد، وقضت بعدها فترة نقاهة لستة أسابيع، اضطرت فيهم إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازى مع العلاج الطبيعى.

وفي أول ظهور لـ انغام آنذاك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلك الأزمة الصحية، كتبت أنغام عبر "تويتر": "شكرًا من قلبي على كل كلمه حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني، ممتنة لكم لكل أهلي وأصحابي وأحبابي.. ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة".

أنغام