شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف وتكريم النجمة سلاف فواخرجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف دورته السابعة والعشرين، اليوم الخميس 24 نوفمبر وتكرم خلال حفل الختام النجمة سلاف فواخرجي، والفنانة العمانية فخرية خميس ، والفنانة المغربية نورا الصقلي، الفنان المغربي فريد الركراكي .

المهرجان تنافس خلال فعالياته 93 فيلمًا من مختلف دول العالم وضمت لجنة التحكيم أسماء عالمية مثل كارلو أنطونيو جنتيلي، الصحفي والناقد السينمائي وعضو الرابطة الإيطالية الوطنية لنقاد السينما، وبوجار أليماني، المخرج الألباني الذي حازت أفلامه على جوائز في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وفانيسا تاتجانا، منتجة ومخرجة كندية، والمخرج المصري المتميز سعد هنداوي بالإضافة إلى أسماء أخرى وازنة مغربية وأجنبية.

وشارك في المهرجان الفيلم المصري "النهار ده يوم جميل" للمخرجة نيفين شلبي، في قسم سينما العالم وهوبطولة باسم سمرة، هنا شيحة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي وعدد من الوجوه الجديدة منهم: إيمي إسلام ومحمد حكيم والراقصة إيمي سلطان وانتصار والعديد من ضيوف الشرف.

وجدير بالذكر أن مهرجان الرباط لسينما المؤلف يعقد شراكة مع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ويتعاون معه في الاحتفال بالحدث الأهم حاليًا في المملكة المغربية بعنوان "الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية" خلال الدورة الـ 27 لمهرجان الرباط، ويتواجد وفد رسمي من مهرجان الأقصر للمشاركة في الفعاليات بصفته المهرجان المتخصص في السينما الأفريقية .