شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد متزوجة من خالد سليم وأم لطفلين في مسلسل "حكايات الماميز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة دينا فؤاد تصوير مشاهدها في مسلسل "حكايات الماميز" المكون من 15 حلقة والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى للعرض قريباً على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وتجسد دينا فؤاد خلال الأحداث دور زوجة خالد سليم وهى أم لطفلين وتواجه العديد من التحديات في تربيتهم في اطار اجتماعى لايت.

مسلسل "حكايات الماميز" معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعى لايت.



دينا فؤاد وخالد سليم

ويسجل مسلسل "حكايات الماميز" التعاون الثانى بين خالد سليم ودينا فؤاد في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "جمال الحريم" الذى تم عرضه عام 2020، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين.

وكان آخر أعمال دينا فؤاد في الدراما، مسلسل "اللى مالوش كبير" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.