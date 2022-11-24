شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "التاروت" ينتهون من آخر مشاهد الفيلم بعد 3 أيام تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل أبطال فيلم "التاروت" تصوير المشاهد الأخيرة من العمل اليوم الخميس بعد إجازة يومين، حيث يتبقى 3 أيام تصوير فقط ويتم الانتهاء من العمل بالكامل، وبدء عمليات المونتاج والمكساج وتجهز الفيلم للعرض حسبما تحدد الشركة المنتجة والشركة الموزعة للعمل موعداً لطرحه في دور العرض.

فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في اطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشوف مدى تأثير الحادثة في حياتهن.

ويجمع التاروت، الفنانتين سمية الخشاب ورانيا يوسف بعد 21 سنة من عرض مسلسل "عائلة الحاج متولى" مع النجم نور الشريف حيث ساهم العمل في شهرتهما، حيث شاركا في بطولة العمل إلى جانب نور الشريف، ماجدة زكى، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، نورهان، مونيا، انعام سالوسة، عايدة رياض، ميمى جمال، مجدى كامل، رجاء الجداوى، ممدوح وافى، حسين الشربينى، فادية عبد الغنى، محمد الدفراوى، عثمان محمد على وعدد كبير من الفنانين.

واحتفل احتفل أبطال الفيلم بعيد ميلاد مي سليم مؤخراً فى لوكيشن التصوير بشبرا منت، وذلك بحضور سمية الخشاب ورانيا يوسف ومحمد عز وعبد العزيز مخيون والمخرج إبرام نشأت، حيث فاجأها فريق العمل باحضار التورتة والاحتفال معها بهذه المناسبة السعيدة، قبل استكمال التصوير مرة أخرى في نفس اليوم.