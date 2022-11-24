شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد شعبان حسين.. كلمته الشهيرة فى ونيس "أنا عندى منه تلاتة" باقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل شعبان حسين، حيث أنه من مواليد 24 نوفمبر 1940، وقدم مسيرة فنية طويلة لعب فيها العديد من الأدوار الذى تألق فيها من خلال مجموعة مميزة من الأعمال التي اختلفت ما بين الكوميديا والتراجيديا سواء على خشبة المسرح أو في السينما والدراما.

حصل على بكالوريوس الزراعة، من ثم عمل فى مسرح الدولة منتصف الستينات ليبدأ كفاحه الفنى الذى كان يبحث فيه عن مناقشة العديد من القضايا السياسية والاجتماعية، ثم جاءت انطلاقته الحقيقية على يد صديق عمره، ورفيق كفاحه مع النجم محمد صبحى خلال الأعمال المسرحية التى قدمها معه ،وكانت بداية التعاون عام 1987 من خلال المسلسل الشهير "سنبل بعد المليون".

قدم الفنان الراحل طوال مسيرته الفنية التى قاربت على الـ50 عامًا، ما يقرب من 111 عملًا فنيًا ناجحًا لاقت إعجاب محبيه، وتنوعت ما بين أفلام ومسرحيات ومسلسلات.

أشهر أعمال شعبان حسين الدرامية، التى قدمها أجزاء المسلسل الكوميدى الشهير "يوميات ونيس"، عندما قدم دور رجل الأعمال "ثروت"، الذى يتباهى بمقتنياته، ومن أبرز أعماله الدرامية والسينمائية "العميل رقم 13" و"ناصر 56" و"جواز بقرار جمهورى" سنبل بعد المليون - أهلا أهلا بالسكان - فارس بلا جواد و"الطائرة المفقودة"، ومسرحيات "لعبة الست" و"ماما أميركا" و"سكة السلامة2000"، و"مسرحية ونيس" الهمجي، تخاريف، وجهة نظر، كارمن.