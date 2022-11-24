شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور يمنع أحمد فهمى من بطولة مسلسل "السجل الأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الفنان أحمد فهمى عن بطولة مسلسل "السجل الأسود" الذى تشارك في بطولته مى سليم وتأليف ياسر بدوى وناصر طوبال وإخراج جميل جميل المغازى، بسبب ارتباطه بتصوير مسلسل آخر وهو "بين السطورة" الذى يواصل تصويره حالياً، وكان من الصعب التنسيق بين مواعيد العملين لاسيما وأن "السجل الأسود" مقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومقررعرضه قبل شهر رمضان المقبل.

وحل أحمد فهمى بصحبة فريق واما محمد نور وأحمد الشامى ونادر حمدى مؤخراً ضيوفاً على برنامج "أنغام" الذى تقدم النجمة أنغام على قناة dmc، وقال أحمد فهمي إن بداية أعضاء فرقة "واما" كانت صعبة للغاية، حيث عمل الفريق فى إحدى المقاهي في منطقة العتبة بالقاهرة، كما عمل مع "راقصة "

يذكر أن آخر ظهور لأحمد فهمى كانت مشاركته كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2 " الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.