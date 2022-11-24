شكرا لقرائتكم خبر عن علي الألفى يحيى حفلاً غنائيًا على مسرح الجمهورية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب على الألفي، حفلا غنائيا على مسرح الجمهورية، التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الخميس، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه.

وقال الفنان علي الألفي:" إن برنامج الحفل سيشهد العديد من المفاجآت التي يتمنى أن تحظى بإعجاب الجمهور، حيث أنه لن يكتفي بغناء مختارات من الزمن الجميل بجانب أغنياته الخاصة كما اعتاد في حفلاته السابقة، بل سيقوم بالغناء لزملائه من نفس جيله، مضيفا:" أعتقد أنها المرة الأولى التي ستجتمع فيها أغنيات أم كلثوم مع ويجز في حفل غنائي واحد" وكانت إدارة الأوبرا المصرية قد طرحت التذاكر الخاصة بالحفل، والتي تتراوح أسعارها من 85 جنيها إلى 110 جنيهات.

يذكر أن علي الألفي يستعد خلال الفترة المقبلة، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم خرطوش من كلمات شادي شديد، ألحان وغناء على الألفي، توزيع عمرو فؤاد.