شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات تشويقية جديدة لفيلم Avatar: The Way of Water .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة 20TH Century فيديو ترويجى جديد لفيلم Avatar: The Way of Water، الذى سيبدأ عرضه بدور العرض المختلفة حول العالم بداية من يوم 16 ديسمبر المقبل، وكشف الفيديو عن مجموعة جددية ومختلفة ومشوقة للعمل المنتظر طرحه.

فيلم Avatar: The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم

وكان قد مر12 عاما على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).

كما تلعب النجمة العالمية كيت وينسلت دورا آخر يتمثل في عودتها إلى المياه لتصوير مشاهد تحت الماء بعد أن انتهى بها الأمر سابقا بانخفاض درجة حرارة جسمها في الفيلم الشهير تيتانك، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل أمضت الممثلة البالغة من العمر 46 عامًا، شهورًا في الماء أثناء تصوير الفيلم الشهير عام 1997 وتعرضت للمرض بسببه.

لكن هذا لم يمنع النجمة من الكفاح في دورها الجديد بالجزء الثاني من الفيلم الملحمي Avatar: The Way of Water، وتلعب الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار دور رونال أحد الكائنات الموجودة تحت الماء والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ Na'vi.