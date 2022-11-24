شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح العرض المسرحى "شابوه" بمسرح مركز الإبداع الفنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، المشرف على مسرح مركز الإبداع الفنى، العرض المسرحي "شابوه" تأليف وإخراج أحمد محيى، الأربعاء، بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن.

وحضر الافتتاح عدد الفنانين والشعراء والصحفيين منهم وعدد من الفنانين خريجي مركز الإبداع الفنى، والمسرحية تقدم يوميا 8 مساء ولمدة 15 ليلة عرض.

يشارك في العرض مجموعة من خريجي وطلبة مركز الإبداع الفني الذين شاركوا فى مسرحيات "قهوة سادة، سلم نفسك، سينما مصر"، وهم : محمد المحمدي وأميرة عبد الرحمن وميشيل ميلاد وعادل الحسيني وفرح عنانى ومحمد حسيب ومريم محروس وألحان المهدى وأحمد محى .

المسرحية ديكور محمد زكريا، استعراضات شيرين حجازي، موسيقي أحمد كيكار، ماكياج نادين عبد الحميد، ملابس ( استايلست ) لشيماء القاضي، مخرج منفذ عبده فضل، من إنتاج مسرح مركز الإبداع الفنى .