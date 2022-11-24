“تامر حسني يقلد بهاء سلطان ومصطفى قمر وعبدالباسط حمودة في اعلان جديد.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 24 نوفمبر 2022 02:43 صباحاً - ظهر الفنان تامر حسني في الإعلان الثاني لإحدى شركات الاتصالات يقلد كل من بهاء سلطان وعبد الباسط حمودة ومصطفى قمر ومروان موسى ولكن تضمن الاعلان مشادة بالأيدي بين هؤلاء الفنانين على أغنية واحدة بشكل كوميدي.

وقام تامر حسني في الفيديو بتقليد الفنان مصطفى قمر بعدسة ملونة وبصوت يشبه صوته، حيث من المعروف عن الفنان تامر حسني تقليده للأصوات.

كما ظهر تامر حسني وهو يقلد بهاء سلطان مرتديا باروكة شعر طويلة وعبد الباسط حمودة ببدلة مطرزة ووزن زائد وأيضا شخصية مغني الراب مروان موسى.