رقصة مثيرة لـ ميريام فارس على انغام “توكو تاكا” في دبي.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 24 نوفمبر 2022 02:43 صباحاً - أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفلًا جماهيريًا بدبي، وأدت مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها في الحفل، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير خاصًة مع أغنية كأس العالم توكو تاكا الذي أدتها لأول مرة على المسرح.

ونشرت الصفحة الرسمية لروتانا، فيديو للفنانة ميريام فارس من حفلها بدبي، وهي تؤدي أغنية كأس العالم توكو تاكا مع الجماهير، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث قالت: تسمعوا توكو تاكا، طب حفظتوها الأول، وقامت بأداء جزء من الأغنية مع الجماهير، الذي تفاعلوا معها بشكل كبير.

وقامت ميريام فارس بالرقص أثناء أدائها الاغنية بينما كانت ترتدي فستان باللون الموف قصير.

ومؤخرا، وجهت النجمة اللبنانية ميريام فارس رسالة اعتذار لجمهورها، وقامت بتصحيح معلومة ذكرتها عن أغنيتها لكأس العالم 2022 “توكو تاكا”.

ونشرت ميريام فارس عبر حسابها بموقع تويتر تغريدة قالت فيها: “بشكر كل مين كتب كلمة حلوة عن هيدا الحدث يلي أخد تحضيره ٥ أشهر، وبعتذر إنّو بإحدى المقابلات قلت ٥ سنين سهوًا، كان نهار طويل، بحبكن كتير”.