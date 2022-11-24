كتب امير فتحي في الخميس 24 نوفمبر 2022 02:43 صباحاً - تحولت صورة جمعت الفنانة الاماراتية أحلام بـالفنانة السورية أصالة في كواليس بروفات الحفلة الغنائية المنتظرة لأصالة في ٢٥ نوفمبر الى حديث بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت قناة روتانا الصورة من كواليس لقاء احلام باصالة في مدينة الرياض بالسعودية عبر حسابها على انستغرام مع تعليق: “في أجمل من كذا ؟

كانت هذه تفاصيل خبر محبة أم نفاق؟.. احلام واصالة تثيرا الجدل في احدث ظهور! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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