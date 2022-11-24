أنغام تخضع لـ “عملية جراحية كبيرة” بعد وعكة صحية طارئة

كتب امير فتحي في الخميس 24 نوفمبر 2022 02:43 صباحاً - تعرضت الفنانة المصرية أنغام لوعكة صحية، أجرت على إثرها عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأعلنت الحسابات الرسمية لانغام على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تأجيل جميع حفلاتها إلى أن تتعافى.

وجاء في بيان تم نشره عبر حساب أنغام على تويتر: “تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى”.

وأضاف: “حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها، في الفترة المقبلة، لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها، واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول”.

كما تم الاعلان عن تأجيل جميع الحفلات في الفترة الحالية، موضحة: “نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حاليًا لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، ونرجوا من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل”.

وفي مايو الماضي، خضعت الفنانة المصرية “أنغام” لجراحة في الكتف الأيمن.