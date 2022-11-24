شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحيى حفلاً غنائيًا فى أبو ظبى الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم الإماراتى حسين الجسمى حفلاً غنائيًا، في أبو ظبى، ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم حسين توليفة كبيرة من أغانيه الشهيرة، التى حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا في مشواره.



حسين الجسمى

وطرح حسين الجسمى مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان" ليه" علي موقع الفدييوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.

كما طرح، أحدث أغنياته بعنوان "دعيت الله" من ألحانه، وأشعار أحمد الصانع، والموزع الموسيقى "سيروس"، والمكساج والماستر للمهندس جاسم محمد.

حسين الجسمى أحد أهم وأبرز المطربين العرب الذين يتمتعون بشعبية جارفة فى الوطن العربى، حيث حقق شهرة كبيرة بصوته العذب وأغنياته الرومانسية التى تتسم بطابع مميز ولون خاص به، وكان جزءاً كبيراْ من أغنياته من نصيب مصر التى أحبها وعشقها وقرر أن يتغزل فيها وفى شعبها بأغنياته فى الكثير من المناسبات العادية والوطنية، والتغنى فى جمالها وأصالة شعبها.

وقدم النجم حسين الجسمى، لمصر ما يقرب من 12 أغنية وهي: "بحبك وحشتيني"، "مبروك لمصر"، "مساء الخير"، "تسلم ايدينك"، "اجدع ناس"، "بشرة خير"، "رسمنالك"، "سيادة المواطن"، "هذه مصر"، "فرحان بمصر"، "متخافوش على مصر، رمضان فى مصر".