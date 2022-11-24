شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: علينا الوقوف يدا واحدة لمواجهة الغناء السيئ حتى لا يصبح ظاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه يطلب من الإعلام المصري ألا يروج إلى كل رديء حتى يصبح مضيئا للناس وبعدها نعود وننتقد، موضحا أن المشكلة هي الترويج لسلعة غير جيدة وتصبح ظاهرة ونساهم كلنا في إظهارها وإبرازها، وبعد ذلك نعود ونستاء منها وبعدها يكون الحل صعب للغاية.

وأضاف مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة EtC، أنه سيناشد بصفة رسمية الفترة القادمة جميع الإعلاميين والقنوات كلها بعدم ظهور على الشاشات أشخاص غير منتمية إلى المهنة الموسيقية أو شخص يسىء إلى الفنانين أو الإعلاميين بشكل عام.

ولفت مصطفى كامل إلى هذا الطلب سيكون رجاء وليس أمرا إداريا أو طلبا إداريا ولكنه رجاء شخصي، متابعا: "إننا جميعا فنانين وإعلاميين تروس ونتضافر ونكون يد واحدة فى مواجهة الإرهاب وأقصد إرهاب الغناء السيئ، والذي يصبح ظاهرة ونعجز على العلاج، بينما فى البداية نستطيع القضاء على تلك الظاهرة السيئة والتى تسىء إلى الغناء العربي والمهنة بشكل عام".