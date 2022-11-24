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سناء يوسف: سعيدة بالمشاركة التونسية فى مهرجان القاهرة ولم أعتزل الفن

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القاهرة - سامية سيد - حضرت النجمة التونسية سناء يوسف حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي السينمائي في دورته الـ 44 ، وكانت متواجدة في كل الفعاليات ، وقالت لليوم السابع : المشاركة التونسية هذا العام كانت قوية وحصلنا علي جوائز، وفيلم المخرج الكبير رضا الباهي ناقش قضية مهمة وهي التعايش بين الأديان وأحداثه حقيقية علي جزيرة " جربا " بتونس ولذلك أنا سعيدة بمشاركة تونس هذا العام .

وأضافت : اشكر الفنان الكبير حسين فهمي لأنه جعل للمهرجان بريق وحقق له النجاح ، فوجوده في حد ذاته مشرف لنا كعرب في أي مهرجان، وهو فنان مثقف وواعي ومطلع علي السينما العالمية .  

وأضافت أيضا: أنا لم اعتزل وموجودة في كل الفعاليات الفنية ، وكنت في أيام قرطاج السينمائية حاضرة وحضرت مهرجان القاهرة وفعالياته، وحاليا انتظر عرض مسلسل سيعرض لي على مسلسل يذاع علي إحدى المنصات.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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