شكرا لقرائتكم خبر عن سناء يوسف: سعيدة بالمشاركة التونسية فى مهرجان القاهرة ولم أعتزل الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت النجمة التونسية سناء يوسف حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي السينمائي في دورته الـ 44 ، وكانت متواجدة في كل الفعاليات ، وقالت لليوم السابع : المشاركة التونسية هذا العام كانت قوية وحصلنا علي جوائز، وفيلم المخرج الكبير رضا الباهي ناقش قضية مهمة وهي التعايش بين الأديان وأحداثه حقيقية علي جزيرة " جربا " بتونس ولذلك أنا سعيدة بمشاركة تونس هذا العام .

وأضافت : اشكر الفنان الكبير حسين فهمي لأنه جعل للمهرجان بريق وحقق له النجاح ، فوجوده في حد ذاته مشرف لنا كعرب في أي مهرجان، وهو فنان مثقف وواعي ومطلع علي السينما العالمية .

وأضافت أيضا: أنا لم اعتزل وموجودة في كل الفعاليات الفنية ، وكنت في أيام قرطاج السينمائية حاضرة وحضرت مهرجان القاهرة وفعالياته، وحاليا انتظر عرض مسلسل سيعرض لي على مسلسل يذاع علي إحدى المنصات.