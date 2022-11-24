شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب أبو: هشام ماجد وأصدقاء أتوبيس المدرسة أطلقوا علىّ هذا الاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب أبو أسباب إطلاق هذا الاسم عليه، قائلا إن الفنان هشام ماجد كان يجلس معه هو وشقيقه في أتوبيس المدرسة، متابعا: "هشام وأصدقاؤنا فى أتوبيس المدرسة أطلقوا عليّ اسم أبو للتفرقة بينى وبين شقيقى".

وأضاف المطرب أبو، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن الفنان هشام ماجد طوال عمره كاتب ولديه خيال وكان نجم كرة قدم وكان يكتب كل يوم خميس مجلة أخبار بعوض وكان يأتي له استدعاء ولى أمر بسبب هذا الأمر.

وتابع المطرب أبو: "كنت شاطر في عملى السابق وكنت على وشك ترقية ولكن تركت عملى لأنى شاطر في الغناء والتلحين، ولم أقول لأحد في الاستقالة وعندما قلت لوالدتى على الأمر قالت لى (أفعل ما تريده)، ولكن والدى قال لى (أنت مجنون كى تترك عملك وليس لدينا أحد في العائلة يلحن وأغانى)".

وقال أبو: "شقيقى صاحب عمرى وكان خايف علي ويقول لى بلاش ولكن كان دائما داعما لى"، موضحا أن أغنية "3 دقات" قام بتأليفها خلال رحلة أمام البحر لمدة أسبوعين، متابعا: "أمنيتى أن أصل لقلوب الناس، وأغنية مسافة كانت أول دلالة أنى أصل لقلوب الناس".