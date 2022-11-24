شكرا لقرائتكم خبر عن 24 عاما على عرض فيلم" اضحك الصورة تطلع حلوة" لأحمد زكى و ليلى علوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمرغدا الخميس 24 عامًا على عرض فيلم " اضحك الصورة تطلع حلوة"، للنجم الراحل أحمد زكى و النجمة ليلى علوى وطرح الفيلم في 24 نوفمبر 1998 والفيلم ما زال محفورا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدته مرات عديدة وإعادته على مر السنوات ويشاهدونه بكل استمتاع وحب وخصوصا قصص الحب بين أحمد زكى وليلى علوى ومنى زكى وكريم عبد العزيز.

وفيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" بطولة أحمد زكى، سناء جميل، ليلى علوى، منى زكى، كريم عبد العزيز، عزت أبو عوف من تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم حول أب مكافح وصاحب مبادئ سامية، يعمل "مصور فوتوغرافى" ويصور الناس على النيل، ويلتقط الصور للناس فى لحظات حلوة، ولا يقبل غير ذلك، وكان مقتنعًا بأن الإنسان مهما حمل من حزن بداخله لابد أن يوثق صوره المفرحة، ومن الضرورى أن تكون الصورة جميلة وتعبر عن الفرح،

والأب هو سيد غريب مصور فوتوغرافيا يهاجر من بلدته إلى القاهرة بحثا عن مكان قريب من كليه طب قصر العينى التى التحقت بها ابنته تهانى وفى الجامعة تصطدم تهانى الابنة بالمجتمع الارستقراطى وتنشأ علاقة حب بينها وبين ابن رجل الأعمال طارق عز الدين، ويتوالى الصراع.