شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار صلاح الشرنوبي: وردة الأقرب لي.. "سر وبداية وجودي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار صلاح الشرنوبي، إنّ الحافظ على النجاح أمر مهم، موضحًا: "أنا بلحن وأنا سايب ايدي، بسيب الدنيا ماشية وبلحن من القلب، لكن دلوقتي المسألة اختلفت، لازم القلب والعقل والتكنولوجيا، وفي مليون حاجة يفكر فيها الملحن والشاعر والموسيقار والمنتج".

وأضاف الشرنوبي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور: "دلوقتي الموضوع بقى كبير وأصعب، زمان الواحد بيسيب ايده ويلحن"، مشددًا على أهمية التناغم بين الملحن والفنان: "لن أنسى وردة أبدا، هي المطرب الأقرب لي، وهي سر وبداية وجودي بفضل الله".

وتابع: "بدأت حياتي المهنية بالتعاون مع مطرب عملاق بحجم وردة، كنت عبدا فقيرا إلى الله، وأول لقاء بيني ووردة كان عبر التليفون بسبب الشاعر عمر بطيشة، قالي كلم الست وردة دلوقتي، اتخضيت وكلمتها، وطلبت مني أبعت لها الشريط، وقد كان التعاون بيننا، وعجبها الـ3 أغاني اللي بعتهم ليها، مثل بتونس بيك وحبك صالحني على الدنيا".