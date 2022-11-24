فن ومشاهير

عبد الباسط حمودة:بحب التمثيل للغاية.. وأشارك في فوازير رمضان

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القاهرة - سامية سيد - قال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة ، إنه يصور عمل فنى "فوازير رمضان" مع المخرج مجدى الهواري، ويقور فيه بدور الكاهن.  

 

وأضاف " حمودة  "خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة EtC" " اليوم، الأربعاء، أنه يحب التمثيل للغاية مع الغناء خاصة مع المخرجين العظماء والفنانين الجمال.

 

وانتهى حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة من تسجيل أحدث أغانية " قرايب مين " كلمات السيد العطار وألحان أحمد العربى، وتوزيع نوار البحيرى  وسوف يطرحها خلال الأيام المقبلة على قناته الخاصة على اليوتيوب وعلى كافة الإذاعات، والمنصات الالكترونية والمحطات الفضائية.

 

 

MO Nasa

MO Nasa

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