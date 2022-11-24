شكرا لقرائتكم خبر عن خالد حماد يتألق بأجمل مؤلفاته الموسيقية في أولى حفلاته بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق الموسيقار خالد حماد في أولى حفلاته بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، ورفع شعار كامل العدد، وتضمن الحفل نخبة من مؤلفات حماد البارزة التى تم توظيفها فى أعمال درامية وسينمائية منها التجربة الدنماركية ، آوان الورد ، نجيب زاهي زاركش، أمير الظلام، اللي بالي بالك ، العراف ، الشبح ، بيليه ، كايرو تايم ، صاحب السعادة، الكبار ، سمير وشهير وبهير ، عوالم خفية ، افريكانو ، فلانتينو ، العشق والدم ، صعيدى فى الجامعة الأمريكية ، راجعين يا هوى ، إذاعة حب ، أحلى الاوقات ، عمارة يعقوبيان ،شورت وفانلة وكاب ،معالي الوزير ، بالإضافة إلى جاي على بالي ويا جلاد البشر .

الجدير بالذكر أن الموسيقار خالد حماد من مواليد 1971، تخرج فى المعهد العالي للكونسرفتوار عام 1995 وألتحق بالمعهد العالي للسينما ، شارك بموسيقى وألحان بعض الإعلانات التليفزيونية ثم قام بوضع الموسيقى لبعض حلقات فوازير (حاجات ومحتاجات) لشريهان عام 1993 حتى شارك بوضع الموسيقى التصويرية للعديد من الافلام السينمائة والمسلسلات التليفزيونية وموسيقى بعض برامج الأطفال الشهيرة .









