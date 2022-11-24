شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "تحت تهديد السلاح" يحصد مليونا و111 ألف جنيه فى أسبوعه الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "تحت تهديد السلاح" خلال الأسبوع الماضي إيرادات بلغت مليونا و111 ألفا و210 جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 4 أسابيع من طرحه 4 ملايين و219 ألفا و696 جنيها.

"تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، ، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.

وكان ”الخليج 365” قد احتفل بنجاح فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى يعرض حاليًا في السينمات بحضور بطل العمل النجم حسن الرداد والسيناريست أيمن بهجت قمر.

وتحدث الرداد عن كواليس الفيلم بداية من تحضيراته التي استغرقت حوالى عامين قائلاً: "الحمد لله مبسوط بالفيلم والإشادات الإيجابية عليه، ويعتبرحالة خاصة بالنسبة لى في مشوارى الفني وبذلت مجهودًا كبيرًا من خلاله".

وأضاف: "خسيت حوالى 16كيلو من أجل الشخصية التي قدمتها من خلال الفيلم التي استغرقت في تصويره عامين على فترات متقطعة نظرًا لعدد من الظروف التي مررت بها من وفاة والدتي ووفاة والد زوجتى الفنان الكبير سمير غانم ودلال عبد العزيز.

كما كشف عن مشروعاته في الفترة المقبلة، وتحدث السيناريست أيمن بهجت قمر عن كواليس تحضيراته للعمل واختياره للنجم حسن الرداد، وعن مشروعه القادم سويا .