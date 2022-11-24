شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "بابا المجال" أول ديسمبر ومحمد نجاتى أحدث المنضمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المخرج أحمد خالد موسى تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "بابا المجال" للنجم مصطفى شعبان، فى الأول من شهر ديسمبر المقبل، وذلك يعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وآخرهم محمد نجاتي الذى انضم لأسرة العمل خلال الأيام الماضية.

مسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما ابراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.

ويسجل "بابا المجال" التعاون الثانى بين مصطفى شعبان والمخرج أحمد خالد موسى، بعدما قدما سويا مسلسل "ملوك الجدعنة" فى شهر رمضان 2021 ، وشارك فى بطولته عمرو سعد، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، دلال عبد العزيز، وليد فواز، أحمد صفوت، فرح يوسف، عباس أبو الحسن، ليلى حسين، سما ابراهيم، مريم أمين وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "دايمًا عامر"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.