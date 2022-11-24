شكرا لقرائتكم خبر عن سينتيا خليفة: مركزة الفترة الحالية على الفيلم الجديد اللى بصوره فى أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة سينتيا خليفة، خلال لقاءها مع تلفزيون الخليج 365، في مهرجان القاهرة السينمائى، عن أحدث أعمالها التي تشارك فيها .

وقالت سينتيا:" مهرجان القاهرة مهم بالنسبة ليا لأنى دخلت مصر من خلاله وفعاليات المهرجان بتهمنى أوى وفيلم السباحتان قصة مهمة أوى وملهمة، شاركت فيلم أمريكى وهو دور غنائى ودى حاجة جديدة بعملها في شغفى في السينما و حاليا بصور في أثينا فيلم جديد بغنى فيه بردوا وحابه الناحية الجديدة دى، والعمل فيه نجم من هوليوود و نجم سعودى، وحاليا مركزة أنى معملش دور عاملته قبل كده و أعمل حاجة جديدة ولو لقيت دور جديد أعمله هكون متواجده في رمضان القادم".

ويسدل الستار اليوم على الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وانطلقت يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية المهمة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.