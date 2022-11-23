بعد خسارة المانيا امام اليابان.. نادين نسيب نجيم تعلق: “بلي تسترن”

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 11:47 مساءً - علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على طريقتها على الخسارة المفاجئة للمنتخب الالماني بنتجة 2 – 1 امام نظيره الياباني.

وكتبت نادين نسيب نجيم في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “هلىء مزبوط زعلت انه خسرت المانيا (بلي تسترن) بس لو ربحوا كنت رح اعمل احتفالية كبيرة على شرفهم وعشا ما بيفهم يصطفلوا هني الخسرانين وعلى كل الاحوال ما خسرنا شي في صالون زهرة الليلة حلقتين منغير جوً ومنضحك وبلا هم ونكد الفوتبول بلا فيفا و بلا نيفا”.

وقالت في تغريدة اخرى: “بسيطة خسرنا معركة ما خسرنا الحرب”.

وكان قد حقق منتخب اليابان فوزا كبيرا على نظيره منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد خليفة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022 والتي تضم معهما إسبانيا، وكوستاريكا.

وأحرز إيلكاى جوندجان الهدف الأول لمنتخب ألمانيا ، من ضربة جزاء في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى عادل ريتسو دوان، النتيجة لمنتبخ اليابان في الدقيقة 75 ، ثم أضاف تاكوما أسانو ، الهدف الثاني لمنتخب اليابان في شباك ألمانيا ليتقدم بالنتيجة 2-1 في الدقيقة 83 من عمر المباراة